Умер сыгравший Черномора актер Владимир Федоров

После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров. Отечественному зрители он наиболее известен ролью Черномора в сказке «Руслан и Людмила».

Об этом сообщается на сайте Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл», — говорится в сообщении.

По образованию Федоров был физиком-ядерщиком, работал в институте имени Курчатова. В кино попал благодаря своему росту — 130 см. На его счету более 40 ролей в театрах «У Никитских ворот» и имени Вахатнгова, и в кино — «Двенадцать стульев» (1976), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Кин-дза-дза!» (1986), «Собачье сердце» (1988) и других.