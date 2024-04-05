05 апреля 2024, 17:36
Умер сценарист «Катеньки» Вацлав Михальский
Сценарист фильма «Катенька» Вацлав Михальский умер на 86-м году жизни
Советский и российский сценарист, издатель и член Союза писателей России Вацлав Михальский скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Журнал Дагестан».
«Вацлав Вацлавович всегда с теплом вспоминал родной город, с удовольствием принял участие в работе книжной ярмарки „Тарки-Тау 2023“, правда, в дистанционном формате — здоровье было уже слабым», — отметили земляки автора.
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Причина смерти сценариста неизвестна.
Михальский родился в 1938 году в городе Таганрог, детство и юность провел в Дагестане. В 1965 году он окончил Литературный институт имени Горького, а в 1975 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.
Вацлав Михальский стал известен благодаря работе над сценариями к фильмам «Баллада о старом оружии», мелодраме «Катенька», драме «Тайные милости» и сериалу «Семнадцать молчаливых сапог».
Дагестан
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