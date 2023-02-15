Культура 15 февраля 2023, 15:30 Умер сценарист и продюсер «Секретных материалов» Продюсер и сценарист «Секретных материалов» Влэминг умер на 64-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Популярный американский продюсер и сценарист Джефф Влэминг умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

На протяжении последних двух лет Влэминг боролся с онкологическим заболеванием, ему поставили диагноз в 2021 году. По данным источника, кинематографист скончался в больнице в Пасадене.

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Влэминг известен по работе над известным сериалом «Секретные материалы», а также над последней частью «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

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Кроме того, сценарист трудился над проектами «Обломки», «Изгой», «Сотня», «Ганнибал», «Великолепная семерка», «Дорогая, я уменьшил детей», «Зена — королева воинов».

У Влэминга остались двое детей и жена.

Кроме того, сценарист также играл в панк-группе, вел вечерние занятия по написанию драмы для телевидения в университете Южной Калифорнии и публиковал скетчи в Twitter.