Культура 29 января 2023, 18:32 Умер создатель «Кота Леопольда» Вячеслав Назарук Шеф-редактор «Союзмультфильма» Капков: не стало создателя «Мамонтенка» Вячеслава Назарука

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На 82-м году жизни скончался советский и российский мультипликатор, художник, создавший «Кота Леопольда», «Мамонтенка», «Крошку Енота» Вячеслав Назарук. Об этом на своей странице Facebook* сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Двадцать восьмого января скончался художник-постановщик мультфильмов „Кот Леопольд“, „Мама для мамонтенка“ и многих других Вячеслав Назарук», — написал он.

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Он добавил, что прощание со знаменитым мультипликатором состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве.

Вячеслав Михайлович Назарук родился в Москве в 1941 году. В 1965-м окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. В 1968 году поступил на работу в Творческое объединение «Экран».

За свою трудовую деятельность создал более 45 мультипликационных образов, участвовал в создании 17 фильмов-спектаклей. За своего знаменитого «Кота Леопольда» стал лауреатом Госпремии СССР.

Его работы заметили далеко за пределами Советского союза. В 1991-1992 году Назарука пригласила киностудия Disney. В США мультипликатор читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. С 14 декабря прошлого года Disney прекратила вещание в России из-за санкций.

*Facebook, принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.