10 января 2024, 04:15
Умер советский певец, исполнитель шлягера «Городские цветы» Виталий Белоножко
Украинский народный артист Виталий Белоножко скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Бурынский горсовет Сумской области.
«Сегодня ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко», — сказано в публикации городского совета в Facebook*.
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Белоножко дебютировал на радио в СССР, исполнив произведения композитора Максима Дунаевского «Городские цветы» и «Все пройдет». Позже певец выбрал постоянных авторов — Александра Злотника (песни «Там, где двое встречаются», «Возвращайся сюда», «Кто ты такой?», «Волшебница», «Чтим любовь») и Александра Осадчего («Ты — земля моя», «Твое имя», «А была любовь»).
С 1981 года артист трудился на Гостелерадио Украины, а в 1999 году вместе с супругой, украинской артисткой Светланой Белоножко, основал регулярный международный творческий фестиваль «Мелодия двух сердец». В начале нулевых вокалист стал преподавателем на кафедре эстрадного пения в Национальном университете культуры и искусств в Киеве.
Всего Белоножко выпустил 6 компакт-дисков на Украине, Канаде и США. Также у артиста есть антология собственного творчества и 12 аудиокассет.
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