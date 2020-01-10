Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Ушел из жизни солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. Композиция коллектива «Тополя» стала одной из самых известных в начале 2000-х годов.

О смерти артиста сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» другой участник группы, Сергей Конев.

Конев добавил, что солиста «140 ударов в минуту» не стало 9 января.

Позже Telegram-каналу LIFE SHOT коллега Абрамова рассказал, что музыкант «просто пошел в магазин, поскользнулся и упал вроде как».

Абрамова, по данным СМИ, нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти так и не смогли.

Группу «140 ударов в минуту» основал в 1999 году Сергей Конев. Юрий Абрамов был в ней МС и бэк-вокалистом. Из коллектива, который существует по сей день, он ушел в 2002 году.