Культура 07 марта 2024, 13:01 Умер снявший «Тихий Дон» и «Ликвидацию» кинооператор Михаил Суслов Умер кинооператор Михаил Суслов, который снимал «Тихий Дон» и «Ликвидацию»

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Из жизни ушел советский, голливудский и российский кинооператор, оператор-постановщик, режиссер и продюсер Михаил Суслов. Он умер 5 марта в возрасте 84 лет, сообщил канал «Культура».

В 1962 году Михаил Суслов стал выпускником операторского факультета ВГИКа. Свой творческий путь он начал с московского телевидения, занимался съемками концертов Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Далее он продолжил карьеру на «Мосфильме».

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На счету оператора такие работы, как — «Короткие истории», «Шестое июля» и «Человек на своем месте».

В 1976 году Суслов уехал в Соединенные Штаты, где большая часть его работ включала боевики и криминальные драмы. В 1990-х оператор вернулся в Россию, он стал тесно сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком.

Среди его работ на Родине — «Ликвидация» (получившая премию ТЭФИ), «Тихий Дон» 2015 года и другие.