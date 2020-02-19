Умер скульптор Анатолий Бичуков

Автор многих известных памятников Анатолий Бичуков скончался в возрасте 85 лет. Он был скульптором и вице-президентом Российской академии художеств (РАХ).

«Анатолий Андреевич сегодня скончался. Время и место прощания будут известны позже», — приводит РИА «Новости» сообщение РАХ.

Как уточнил РЕН ТВ, скульптор скончался в своей московской мастерской на улице Щепкина.

Анатолий Бичуков родился 24 мая 1934 года в Донецке. Он получил образование в художественно-декоративное училище и начал работать в Москве. Позже окончил факультет скульптуры в столичном вузе и стал членом Союза художников СССР.

Он участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя. Бичуков стал автором таких монументов, как памятник Сергею Есенину в Ульяновске, «Памятник защитникам земли Российской» на Поклонной горе и маршалу Георгию Жукову в Одинцове.

Его кисти принадлежат портреты Петра I, Екатерины II, Александра II и Николая I, которые можно найти в апартаментах президента в Кремлевском дворце. Бичуков был не только скульптором и художником, но и профессором, который обучал своему мастерству студентов.