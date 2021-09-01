Умер скрипач и дирижер Игорь Ойстрах

Народный артист, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах скончался в возрасте 90 лет в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелику Моисееву.

Она уточнила, что смерть народного артиста наступила после болезни. «Игорь Давидович умер 14 августа. Он давно болел», — сказала Моисеева.

Собеседница агентства отметила, что семья узнала о смерти музыканта от его сиделки. Поэтому раньше они не могли сообщить о своей потере.

Игорь Ойстрах родился в Одессе в семье скрипача и дирижера Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. Детство он провел в Москве и уже в шесть лет начал играть на скрипке. На сцену он впервые вышел, когда ему было 15 лет.

Выступление прошло московском доме ученых. В сопровождении оркестра отец и сын Ойстрахи сыграли концерт Баха для двух скрипок. Спустя два года молодой музыкант получил первую премию на конкурсе скрипачей на II Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Начиная с 1958 года Игорь Ойстрах стал постоянным солистом Московской филармонии, а с 1965 года он начал преподавать в консерватории. В качестве дирижера он попробовал себя в 1967 году и с тех пор часто выступал основным руководителем оркестра. В последние несколько лет Игорь Ойстрах оставил концертную деятельность и сконцентрировался на подготовке молодых музыкантов в Брюссельской консерватории.