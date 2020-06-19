Умер русский голос Дракулы
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Он подарил голос Дракуле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Союз театральных деятелей (СТД).
Актеру был 61 год.
«И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами», — сказал руководитель СТД России Александр Калягин.
По его словам, Стоноженко принадлежал к большой и яркой театральной семье. У актера было множество планов и профессиональных замыслов, которые он мечтал воплотить в будущем.
Артист служил в Московском драматическом театре «Сфера» с 1984 года. Он играл в кино и сериалах. Стоноженко известен по кинокартинам «Путь», «Анна-детективъ», «Золотая клетка».
Актер был также мастером озвучивания. Он подарил свой голос Дракуле и Джону Уику, героям «Трансформеров» и «Волку с Уолл-стрит».