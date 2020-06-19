Умер русский голос Дракулы

Актеру был 61 год.

«И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами», — сказал руководитель СТД России Александр Калягин.

По его словам, Стоноженко принадлежал к большой и яркой театральной семье. У актера было множество планов и профессиональных замыслов, которые он мечтал воплотить в будущем.

Артист служил в Московском драматическом театре «Сфера» с 1984 года. Он играл в кино и сериалах. Стоноженко известен по кинокартинам «Путь», «Анна-детективъ», «Золотая клетка».

Актер был также мастером озвучивания. Он подарил свой голос Дракуле и Джону Уику, героям «Трансформеров» и «Волку с Уолл-стрит».