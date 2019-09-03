Умер руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский

В минувшую субботу, 31 августа, Червинский вместе со своим коллективом выступил на московском фестивале «Акрополис», где провел мастер-классы по басням Эзопа и отрывкам античной драматургии.

«Огромная для всех эллинов и филэллинов потеря, для Греческого культурного центра, для всех нас», — говорится в сообщении о смерти мастера.

Георгий Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. После окончания режиссерского факультета Ленинградского государственного института культуры он начинает актерскую карьеру. Он выступал на сценах театра Ашхабада, Златоуста, Чебоксар, Балашова, Ярославля. В 1987 году он начинает руководить театром «Студия-69».

Кроме того, он снимался в кино. Зрители могут помнить его по фильмам «Прости», «Хлеб, золото, наган», «А был ли Каротин» и другим.