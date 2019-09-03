  • Умер руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский

    03 сентября 2019, 13:19

    Анатолий Минкин

    Режиссер и художественный руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на сайте Театральной мастерской Греческого культурного центра, где он также работал.
    Умер руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский

    В минувшую субботу, 31 августа, Червинский вместе со своим коллективом выступил на московском фестивале «Акрополис», где провел мастер-классы по басням Эзопа и отрывкам античной драматургии.

    «Огромная для всех эллинов и филэллинов потеря, для Греческого культурного центра, для всех нас», — говорится в сообщении о смерти мастера.

    Георгий Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. После окончания режиссерского факультета Ленинградского государственного института культуры он начинает актерскую карьеру. Он выступал на сценах театра Ашхабада, Златоуста, Чебоксар, Балашова, Ярославля. В 1987 году он начинает руководить театром «Студия-69».

    Кроме того, он снимался в кино. Зрители могут помнить его по фильмам «Прости», «Хлеб, золото, наган», «А был ли Каротин» и другим.