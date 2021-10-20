Умер российский композитор Владимир Михайлов

В Москве в среду скончался народный артист России, композитор Владимир Михайлов. Он известен по должности главного дирижера цирка на Цветном бульваре и цирка на проспекте Вернадского. О смерти Михайлова сообщил ТАСС со ссылкой на медиков.

За свою карьеру Михайлов также написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям. Артисту было 79 лет. По предварительной информации, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Он скончался в квартире на Каретном Ряду.

Михайлов успел получить много наград. В 2004 году ему дали «Народного артиста Российской Федерации», в 1994 он получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ», в 2010 его наградили орденом Дружбы, в 2005-м Михайлов стал членом Академии циркового искусства, а в 2012-м получил золотую медаль Союза московских композиторов.

В среду также стало известно о смерти композитора и поэта Лесли Брикасса. Он написал песни к фильмам «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и «Голдфингер». Ему было 90 лет. По предварительным данным, он умер во сне.