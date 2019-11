Умер Роберт Фриман, автор первых обложек The Beatles

Смерть наступила в пятницу, 8 ноября. Что стало ее причиной, не уточняется.

Фриман — автор знаменитых фотографий ливерпульской четверки, которые помогли сформировать имидж коллектива в начале 1960-х годов. Его снимки были использованы для обложек альбомов With the Beatles, Rubber Soul, Help! и Beatles for Sale.

Бывший участник команды музыкант Пол Маккартни написал, что Фриман был одним из любимых фотографов коллектива.

«Помимо того, что он был потрясающим профессионалом, его отличало яркое воображение и по-настоящему оригинальное мышление», — сообщил Маккартни в своем блоге.

Также он рассказал об истории создания обложки альбома With the Beatles 1963 года. По словам музыканта, люди часто думают, что это тщательно скомпонованный студийный снимок, хотя в действительности фотограф сделал его в коридоре гостиницы при естественном свете.

Помимо фотографий участников The Beatles Фриман был автором первого календаря Pirelli, а также снял культовый британский фильм «Прикасаемые» 1968 года.