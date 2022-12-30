Культура 30 декабря 2022, 13:45 Умер режиссер запрещенного фильма «Ад каннибалов» Руджеро Деодато

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Руджеро Деодато, режиссер печально известного фильма ужасов 1980 года «Ад каннибалов», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание ИА Nation news со ссылкой на The Guardian.

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Руджеро Деодато имел долгую кинокарьеру и работал в различных жанрах. Но наиболее известным его сделал фильм ужасов, который запретили более чем в 50 странах. В итоге режиссер был вынужден оправдываться перед судом за якобы убийство актеров. Их пришлось привести на заседание, чтобы опровергнуть их смерти.