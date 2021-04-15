Умер режиссер «Симпсонов» Агилар

Умер художник и режиссер «Симпсонов» Эдвин Агилар. Об этом сообщила его жена Марика, написал The Sun.

Он скончался из-за инсульта. Режиссеру было 46 лет.

Агилара госпитализировали с жалобами на потерю речи и затрудненное движение за неделю до смерти. Мужчина страдал от диабета и проблем с почками, которые привели к болезням сердца. Режиссер перенес инсульт 8 апреля, спустя два дня он умер.

Жена художника объяснила, что кровоизлияние в мозг оказалось настолько сильным, что пережить его он не смог.

«Эдвин покоится с миром и ждет перехода на новый уровень путешествия его души», — сказала она.

Эдвин Агилар родился в Сальвадоре и эмигрировал в США в 1982 году из-за гражданской страны в стране. «Симпсонам» он посвятил более 20 лет, отметила «Газета.ru». Последний эпизод, снятый с его участием, вышел в эфир через день после смерти режиссера.