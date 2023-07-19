19 июля 2023, 14:06
Умер режиссер «Секретных материалов» Роберт Либерман
Режиссер сериала «Секретные материалы» Роберт Либерман скончался в возрасте 75 лет
В Лос-Анджелесе на 76-м году жизни скончался режиссер сериала «Секретные материалы» Роберт Либерман. Об этом сообщил Hollywood Reporter.
По данным издания, Либерман умер еще 1 июля. Однако известно о его смерти стало только сейчас: о кончине режиссера рассказал его сын Ник.
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Либерман продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием.
Он принимал участие в съемках сериалов «Никита», «Сильное лекарство», «Мертвая зона», «Братья и сестры». Режиссировал эпизоды «Секретных материалов», «Декстера» и «Мыслить как преступник».
Его полнометражные работы — «Огонь в небе», «Столик на двоих» и «Все, что я хочу над Рождество».
Роберт Либерман создавал рекламные ролики для McDonald’s, Hallmark, Oreo и других крупных брендов.
На его счету — более двух десятков наград Clio Awards. В 1979 году режиссер получил первую премию DGA Award за коммерческие ролики.
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