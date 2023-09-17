Культура 17 сентября 2023, 13:04 Умер режиссер российского фильма «Дюба-дюба» Александр Хван Российский режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет Скриншот видео Youtube

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Российский актер и режиссер Александр Хван, снявший фильмы «Дюба-дюба» и «Кармен», умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС.

Смерть режиссера подтвердила его жена и агент Елена Хван.

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«Да, это так. Это произошло сегодня», — ответила она на вопросы журналистов.

Александр Хван родился в Чебоксарах, в 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИК, учился в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.

Фильм Хвана «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли получил в 1993 году три премии «Ника», его номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Хван выступил в работе над картиной еще и как композитор.

Кроме постановки фильмов, Хван также играл в таких кино- и телефильмах, как «Дети Арбата», «Питер FM», «Физика или химия».

Последней актерской работой Александра Хвана стала роль в фильме «Сердце Пармы».