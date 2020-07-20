Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте объединения.

Александр Боголюбов пришел в кино после окончания режиссерского факультета Киевского государственного института театральных искусств. Сначала он работал в качестве второго режиссера в Одесской киностудии и студии имени Довженко.

В 1970 году он стал режиссером мультфильмов творческого объединения «Экран». Там же он занимался постановкой художественных картин «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня». Последний фильм он снял вместе с режиссером Сергеем Чеботаревым. Также он занимался режиссурой мультфильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».