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    20 июля 2020, 14:37

    Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

    Анатолий Минкин

    Режиссер Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет. Он известен по фильмам «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», а также многосерийным мультфильмам «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки». Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
    Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

    «Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте объединения.

    Александр Боголюбов пришел в кино после окончания режиссерского факультета Киевского государственного института театральных искусств. Сначала он работал в качестве второго режиссера в Одесской киностудии и студии имени Довженко.

    В 1970 году он стал режиссером мультфильмов творческого объединения «Экран». Там же он занимался постановкой художественных картин «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня». Последний фильм он снял вместе с режиссером Сергеем Чеботаревым. Также он занимался режиссурой мультфильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».