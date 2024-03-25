Культура 25 марта 2024, 18:39 Умер режиссер «Мосфильма» Олег Никитин Режиссер «Мосфильма» Олег Никитин умер на 78-м году жизни

Читать 360tv в

Режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм» Олег Никитин скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«На 78-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Олега Даниловича Никитина», — написали в пресс-службе организации.

Реклама

Олег Никитин родился в 1946 году в Днепропетровске, окончил режиссерский факультет ВГИКа и с 1975 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Он снял такие ленты, как «Пятое время года», «Тихие воды глубоки» и «От зимы до зимы».

Отпевание пройдет во вторник, 26 марта, в 12:00 в Храме Архистратига Михаила в Тропареве.