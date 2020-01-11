Умер режиссер Иван Пассер

Он был одним из представителей «новой волны» в кинематографе Чехословакии в 60-х годах прошлого века. Пассер тесно работал с Милошем Форманом и даже написал несколько сценариев к его картинам, а на некоторых съемках работал в качестве второго режиссера.

Как напомнил сайт «Дни.ру», свой первый фильм Пассер поставил в 1965 году. Это было «Интимное освещение». В картине рассказывается об играющем в симфоническом оркестре в столице музыканте Питере. Он приезжает в маленький городок, чтобы увидеть старого друга Бамбаса. Тот занимается преподаванием, а музыкальный инструмент берет только для игры на похоронах.

В 1968 году после «Пражской весны» Пассер уезжает в США. Там он снял фильм «Рожденный побеждать» с участием Роберта Де Ниро. Фильм тепло приняли критики. В конце 90-х годов режиссер по предложению своего давнего коллеги Милоша Формана он стал режиссером фильма «Кочевник», над которым работал вместе с Сергеем Бодровым — старшим.