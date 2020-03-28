Умер режиссер хорроров Стюарт Гордон

В возрасте 72 лет умер американский режиссер Стюарт Гордон. Он известен в США как создатель фильмов ужасов, прославившийся экранизациями книг литературного «отца» Ктулху Говарда Лавкрафта.

Об этом сообщило Variety со ссылкой на его родственников. Причины смерти неизвестны.

Гордон снял ставшие классикой хоррора фильмы «Реаниматор», «Извне» и «Дагон».

Он также хорошо известен любителям фантастики по фильмам «Робот Джокс», «Крепость» и «Космические дальнобойщики».

Всемирную известность получил фильм «Дорогая, я уменьшил детей», над которым Стюарт Гордон работал в качестве продюсера.