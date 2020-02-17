Умер режиссер Георгий Шенгелая

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил ВГИК и с 1961 года работал на киностудии «Грузия-фильм» — снимался там и был режиссером. В Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели работала его режиссерская мастерская.

Шенгелая известен зрителю как автор фильмов «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», Смерть Орфея» и других.

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