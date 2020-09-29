Умер режиссер фильма «Сон в летнюю ночь»

По данным ИА «Невские новости», он известен по фильмам «Сон в летнюю ночь», «Аргентинское танго», «Бочка пороха» и «Специальное лечение».

В прошлом году физическое состояние режиссера значительно ухудшилось. Несмотря на это, он закончил драму Nonostante la nebbia, которую снимал в Италии.

Ранее киностудия «Мосфильм» лишилась второго режиссера. Не стало Марины Лузгиной. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет.