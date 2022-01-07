Умер режиссер фильма «Последний сеанс» Питер Богданович

Сценарист и режиссер эпохи Нового Голливуда Питер Богданович умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой не его дочь Антонию.

Она заявила, что последние несколько лет отец мучился от осложнений болезни Паркинсона.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал семью в это сложное время», — заявила она.

Как напомнила «Газета.ru», до прихода в кино в качестве режиссера Богданович был автором журнала Esquire и писал сценарии для фильмов. Его полнометражный дебют «Последний киносеанс» фантастически приняла публика и критики. Фильм получил сразу восемь номинаций на «Оскар».

Богданович вошел в число самых известных режиссеров Нового Голливуда наряду с Копполой и Олтменом.

Успех «Последнего киносеанса» оказался не случайным. Последующие картины Богадновича

«В чём дело, Док?» и «Бумажная луна» доказали его талант. Его фильм «Маска» номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля.

Богданович появлялся в фильмах и сериалах. Он принимал участие в съемках «Клана Сопрано» и «Оно 2». В качестве камео, в роли самого себя, режиссер снялся в одной из серий комедийного сериала «Как я встретил вашу маму».