Культура 18 апреля 2024, 17:59 Умер режиссер Федор Петрухин Режиссер Федор Петрухин умер на 73-м году жизни Freepik

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Не стало режиссера Федора Петрухина. Он умер 18 апреля в возрасте 72 лет, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», — говорится в публикации.

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О причинах смерти режиссера не уточняется.

В 1989 году Петрухин завершил обучение на режиссерском отделении в мастерской Ролана Быкова. Спусят два года впервые работал режиссером-постановщиком в картине «Дина».

На счету Петрухина такие фильмы, как «На Муромской дорожке», «День Победы» и «Подсолнух». Также он работал над телевизионными сериалами, включая детектив «Новая жизнь сыщика Гурова».