Культура 18 апреля 2024, 17:53 Умер режиссер Александр Пономарев Режиссер и актер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет Freepik

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Театральный режиссер Александр Пономарев скончался на 65-м году жизни. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Причина смерти Пономарева не называется. О времени и месте прощания с ним объявят дополнительно.

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«Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил», — рассказали о нем в РАМТ.

Александр Пономарев родился в 1960 году в Астрахани. Он с отличием окончил в 1981 году Школу-студию МХАТ. С 1981 по 1986 год служил в «Электротеатре Станиславский», а затем два года — в театре «Эрмитаж». В качестве режиссера работал на канале «Культура», где поставил несколько фильмов-спектаклей, в том числе «Обыкновенная жизнь», «Подвиги Великого Александра» и «Стоянка».

За свою карьеру Пономарев поставил более сотни спектаклей для радио, а также для театров в России и за рубежом. Он был основателем театр-студии «Чет-нечет» при «Творческих мастерских». Благодаря Пономареву, за режиссуру спектакля «Победа над Солнцем», РАМТ получил первую премию «Золотая маска» в номинации «Новация» в 1997 году. Среди прочих его работ — постановки «Шаман и Снегурочка», «Великаны и козявки», «Таня», «Любовь и смерть Зинаиды Райх», «Блоха».

Также он сыграл роли в сериале «Однажды в Ростове» и короткометражном фильме «Лист Мебиуса».