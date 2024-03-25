25 марта 2024, 14:09
Умер работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса
Работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса умер в возрасте 57 лет
Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети «ВКонтакте».
«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» — написал он.
Реклама
Николай Орса родился 13 февраля 1967 года в Москве. После окончания МГИК в 1993 году с дипломом звукорежиссера он начал профессиональную деятельность.
В течение своей карьеры Орса сотрудничал с многими известными исполнителями и группами — оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, коллективами «Калинов мост», «Непоседы», «Домисолька», а также с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Барыкин, Любовь Успенская.
Также Орса принял участие в работе над фильмами «Елки», «Духless», мультфильм «Князь Владимир» и другие.
Причиной смерти композитора стал инфаркт.
Музыка
Москва
Реклама
Реклама