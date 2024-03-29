Культура 29 марта 2024, 16:42 Умер профессор ГИТИСа Андрей Кружалов Российский артист и почетный профессор ГИТИСа Андрей Кружалов умер в 57 лет Фото: пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС)

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Артист и почетный профессор ГИТИСа Андрей Кружалов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Андрей Борисович был блестящим танцовщиком, мудрым наставником, справедливым деканом, чутким коллегой», — написали в пресс-службе учреждения.

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Причины смерти в сообщении не указываются. Также не называются дата и место прощания и похорон.

«Я потерял очень светлого, лёгкого в общении человека. Человека — праздник. Когда я приходил на факультет, то знал, что всегда буду находиться в какой-то радостной творческой обстановке», — поделился заведующий кафедрой хореографии ГИТИСа Вячеслав Гордеев.

Андрей Кружалов родился в 1966 году. В ГИТИСе он воспитал целую плеяду талантливых балетмейстеров, артистов балета и педагогов.