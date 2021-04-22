Умер продюсер «Бешеных псов» Монте Хеллман

Американский продюсер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни. Он умер 20 апреля в медицинском центре Эйзенхауэра в Палм-Десерт (Калифорния).

Хеллмана госпитализировали накануне после падения в собственном доме, сообщил журнал The Variety.

В материале продюсера назвали культовой личностью, которой восхищались коллеги и обожали режиссеры. Он первым поверил в Квентина Тарантино, спродюсировав его дебютную картину «Бешенные псы».

Лучшей работой Хеллмана считают роуд-муви Two-Lane Blacktop, снятое в 1971 году. Фильм стал одним из величайших в своем жанре и в 2012 году был внесен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса.

Хеллман снимал вестерны, военные драмы и приключенческий картины. Тарантино называл его «великим кинематографистом и поэтом-минималистом». Продюсер иногда работал и над чужими картинами. В частности, над второй частью «Робокопа».

В последние годы Хеллман преподавал режиссуру в Калифорнийском институте искусств.