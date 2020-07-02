Умер поэт Борис Дубровин. Он писал песни для Кобзона и Магомаева

Поэт ушел из жизни несколько дней назад, но об этом стало известно только сейчас. Дубровин скончался в свой квартире в районе Медведково через месяц после 94-летия. В тот день рядом с ним находилась супруга Валентина Тарасовна.

Предварительно, причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил источник.

Дубровин написал тексты для песен «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец „Потемкин“» Льва Лещенко и «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.

Поэт сотрудничал с известными композиторами — Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским. Песни, для которых Дубровин писал тексты, исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, Лариса Долина.

Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и шесть прозаических произведений, отметил сайт «Утро.ру».