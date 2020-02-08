Умер писатель Пьер Гийота

В сообщении Ланг назвал Гийота литературным ювелиром и настоящим виртуозом. «Одержимый словом поэт был уникальным, решительным и требовательным мастером, решительным и требовательным», — написал Ланг.

Пьер Гийота известен своими романами «Проституция», «Могила для 500 000 солдат» и «Эдем. Эдем. Эдем». Творчество писателя часто подвергалось критики. Его называли черезчур натуралистическим, и даже граничащим с порнографией. Для его творчества был характерен повышенный интерес к вопросам насилия, экстремальным проявлениям сексуальности и исследование пределов человеческой свободы. Так например, роман «Эдем. Эдем. Эдем» во Франции был запрещен больше 10 лет (с 1970 по 1981 годы).

Но несмотря на это, Гийота был награжден французским Орденом Искусств и литературы первой степени. Писатель также был лауреатом литературной премии Медичи в 2018 году.