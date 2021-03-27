Умер писатель Ларри Макмертри, получивший «Оскар» за «Горбатую гору»

Писатель Ларри Макмертри умер в США в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщила The New York Times его коллега Диана Оссана.

Макмертри скончался в своем доме в Техасе в окружении близких, рассказали родные писателя.

В 2006 году Макмертри и Оссана получили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора» об истории любви двух ковбоев. Пара работала над сценариями с начала 1990-х.

За свою жизнь Макмертри создал около 50 произведений — романы, сценарии, сборники эссе и мемуары. Действие его книг происходит преимущественно на американском Западе.

Помимо сценария к «Горбатой горе» Макмертри известен по роману 1985 года «Одинокий голубь», за который был удостоен Пулитцеровской премии. Позднее по этому роману сняли мини-сериал, выигравший семь премий «Эмми».

Несколько ранних работ Макмертри также экранизировали. Фильмы «Последний киносеанс» и «Условия нежности» получили премию «Оскар».