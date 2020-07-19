Умер писатель Хуан Марсе

Он скончался в Каталонии в возрасте 87 лет. По данным издания, Марсе ушел из жизни вечером 18 июля в Барселоне.

Марсе родился в Барселоне в 1933 году. Литературный путь он начал в конце 50-х годов XX века. Одним из самых известных произведений писателя является роман «Последние вечера с Тересой» (1965). Он привел Марсе к премии Библиотеки Бреве — ежегодной награде за лучшее произведение на испанском языке. В этом романе писатель «создает сатирические очертания каталонской буржуазии».

Марсе прославился также благодаря романам «Двуликий любовник» (1990), «Хвосты ящерицы» (2000), «Чары Шанхая» (2002), «Любовные песни в клубе Лолиты» (2005). Некоторые работы испанца были экранизированы.

В 2008 году писатель завоевал крупную литературную премию Мигеля де Сервантеса, он также стал обладателем ряда других наград за свое творчество.

Марсе считается представителем «поколения пятидесятых годов», объединившего литераторов-новаторов после Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.