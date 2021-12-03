Умер писатель Андрей Балабуха

Скончался российский писатель-фантаст, поэт, переводчик и критик Андрей Балабуха. Он умер в возрасте 74 лет. Об этом зампред Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова написала в своем Fасеbооk.

Балабуха умер в больнице. Писателя не стало 2 декабря. Больше никаких подробностей Алферова не сообщила.

Андрей Балабуха родом из Ленинграда, его первый рассказ «Аппендикс» опубликовали в ежегоднике «Фантастика» в 1967 году. Балабуха переводил зарубежных писателей, среди которых Алгис Будрис, Джеймс Грэм Боллард, Питер О’Доннел и многие другие.

Он является двукратным лауреатом Ефремовской премии. В 1992 году он получил награду за общий вклад в отечественную фантастику, в 2009 году Балабуху наградили за выдающийся вклад в развитие фантастической литературы. Также он дважды лауреат Беляевской премии и многих других наград.

Ранее стало известно о смерти калининградского фотографа и фоторепортера Игоря Зарембо, скончавшегося на 74-м году жизни. Зарембо работал в ведущих информагентствах, являлся членом Союза журналистов и Союза фотохудожников России.