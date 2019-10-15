Умер писатель Александр Миндлин, переживший блокаду Ленинграда

«11 октября в 11:25 от заместителя главного врача Городской Поликлиники № 122 поступило сообщение о смерти 90-летнего Миндлина Александра. Мужчина скончался после продолжительной болезни», — сообщил инсайдер.

Александр Миндлин родился 14 мая 1929 года в Ленинграде. Он писал книги и статьи по истории российских евреев. За свою жизнь он опубликовал 15 статей и две монографии, а также автобиографическую книгу «Время совка». После Великой Отечественной войны писатель работал инженером на различных заводах и в научно-исследовательских институтах.