Умер певец Вячеслав Войнаровский

«Папа умер сегодня дома, это случилось в 02:00», — сказал мужчина.

Точная причина смерти пока не известна. Игорь Войнаровский считает, что у отца могли возникнуть проблемы с кишечником или поджелудочной. При этом родственник певца исключил COVID-19.

Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным артистом Большого театра.

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в семье артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой. Вячеслав Игоревич окончил ГИТИС. Свою карьеру начал в Саратовском областном театре оперетты. В 1972 году начал работать в МАМТ.

В Большом театре исполнял, в частности, партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам», Панга в «Турандот», Трике в «Евгении Онегине».