Умер певец Юрий Петерсон

Автор и исполнитель своих песен Юрий Петерсон родился в Риге. С музыкой он был связан с детства. Он закончил специальную музыкальную школу при консерватории по классу кларнета. Уже после выпуска он успешно освоил аккордеон, флейту, саксофон, фортепиано и гитару.

Вместе со своими друзьями, он выступал на концертах в родном городе и просто перед жителями. В 20 лет талантливого молодого человека заметили в столице и пригласили на работу в Москонцерт.

Обретя популярность на эстраде он записал свою первую пластинку. Кроме своих песен он исполнил песни Давида Тухманова «Легко влюбиться» и Олега Иванова «Тебе все равно». Это был настоящий успех.

В 1972 году Юрий Петерсон вошел в состав ВИА «Самоцветы». После было ВИА «Пламя», которое до сих пор помнят по песне «Снег кружится» в исполнении Петерсона. С 1989 года певец записал несколько своих авторских альбомов. А в конце 90-х годов вместе он снова сходится с участниками «Пламени», чтобы снова выступать для тех, кто знал и помнил их песни.

Многие до сих пор помнят, песни «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» именно в его исполнении.