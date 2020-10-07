Умер оперный певец Владислав Пьявко

В России скончался оперный певец и народный артист СССР Владислав Пьявко. Его не стало на 80-м году жизни.

Публикация о кончине певца появилась на странице Пьявко в Facebook. Судя по записи, артиста не стало накануне вечером.

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза», — отмечено в посте.

Причина смерти оперного певца не называется. О месте и времени прощания с ним сообщат дополнительно.

Владислав Пьявко родился в 1941 году в Красноярске. Солировал в Большом театре, выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала». В 1983 году тенору присвоили звание народного артиста СССР. В его исполнении со сцены звучали партии в операх «Кармен», «Борис Годунов», «Аида» и других.