Культура 01 апреля 2024, 17:27 Умер оперный певец Салих Сулейманов Оперный певец Салих Сулейманов умер в Уфе в возрасте 67 лет

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В Уфе на 68-м году жизни умер оперный певец, заслуженный артист Башкортостана Салих Сулейманов. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с ним пройдет в Баймаке 2 апреля.

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«Башкирский театр оперы и балета выражает искренние соболезнования родным и близким Салиха Фариховича и разделяет горечь невосполнимой утраты», — поделились в пресс-службе.

Салих Сулейманов родился 1 октября 1956 года в деревне Тляумбетово. В 1987 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение». В 2002 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».