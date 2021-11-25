Умер оперный певец Леонид Зимненко

Оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко скончался в возрасте 78 лет. Как сообщил художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, певец умер в минувшую среду, 24 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем посте Бертман напомнил, что Зимненко входил в первый состав «Геликон-оперы», но познакомился он с певцом еще раньше, когда смотрел на его выступления в театре Станиславского и Немировича -Данченко.

«Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас. Недавно мы потеряли Галину Семеновну Кузнецов. Снова смерть коснулась первого моего состава, когда я полюбил оперу», — говорится в сообщении.

О причинах смерти Зимненко художественный руководитель «Геликон-оперы» не написал. Но в беседе с ТАСС он уточнил. что у певца были проблемы с сердцем и диагностировали пневмонию.

Бертман отметил, что Леонид Зимненко был не только талантливым артистом, но и гениальным преподавателем по вокалу. Он находил будущих звезд оперной сцены везде.

«Он привел ко мне послушать своего ученика, Дмитрия Овчинникова, и сказал мне: возьми его в театр. Он доктор -невролог, но пришел учится пению и я вижу в нем огромный талант. Дима уже много лет наш ведущий солист, и солист многих театров в Европе», — поделился своими воспоминаниями Бертман.

Леонид Зимненко родился и вырос в Москве. С 1971 года работал солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 1999 года перешел в Большой театр.