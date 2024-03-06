Культура 06 марта 2024, 18:05 Умер оперный певец Александр Сибирцев Бывший директор оперного театра Александр Сибирцев умер в возрасте 88 лет Фото: Самарский театр оперы и балета

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На 89-м году ушел из жизни Александр Сибирцев, бывший директор самарского оперного театра. Это произошло 6 марта, сообщила «Самарская газета».

Александр Сибирцев, выпускник Московской консерватории, прославился как солист Самарского театра оперы и балета, где выступал с 1993 года. За вклад в российскую культуру его отметили званием Народного артиста России и Государственной премией имени Глинки. Кроме того, он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и был заслуженным деятелем культуры Польши.

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В течение своей карьеры Сибирцев выступал более чем в 50 разнообразных образах, в том числе Германа, Отелло и многих других. Кроме сценической деятельности, он был известен своим камерным репертуаром, охватывающим произведения как западноевропейских, так и русских композиторов.

С 1993 по 2001 год Сибирцев занимал пост директора Самарского театра оперы и балета, а также преподавал в ряде учебных заведений, включая ГИТИС, Пермский педагогический институт, Самарский институт культуры и Самарский педагогический университет, оставив после себя множество талантливых учеников.