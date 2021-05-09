Умер оператор «Вокзала для двоих» Вадим Алисов

Скончался кинооператор Вадим Алисов. Он снимал «Жестокий романс», «Вокзал для двоих» и другие известные фильмы Эльдара Рязанова. Алисову было 80 лет.

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — сказали ТАСС в пресс-службе ВГИКа, где он был профессором кафедры кинооператорского мастерства.

Вадим Алисов — уроженец Киева. С 1958 года он работал на «Мосфильме» ассистентом оператора. В 1977 году окончил операторский факультет ВГИКа.

Алисов сидел за камерой на многих фильмах Эльдара Рязанова. Он начинал как ассистент оператора на «Зигзаге удачи», был вторым оператором в трагикомедии «Гараж». Затем ведущим оператором картин «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна».

Также он снял «Ширли-мырли» и «Зависть богов» Владимира Меньшова. Работал с Никитой Михалковым над фильмом «Анна. От шести до восемнадцати», Леонидом Гайдаем над картиной «На Дерибасовской хорошая погода», а также другими режиссерами.

Вадим Алисов — народный артист России, кавалер ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.