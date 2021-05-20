Умер оператор сериала «Дорожный патруль» Кирилл Мошкович

Российский кинооператор, доцент РГИСИ, лауреат премии «ТЭФИ» Кирилл Мошкович скончался в возрасте 53 лет. Мужчина боролся с тяжелой болезнью, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

«Много работая на площадке с большими мастерами российского кино — Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд, — являясь практически соавтором режиссеров-постановщиков, Кирилл Мошкович передавал студентам, будущим режиссерам телевидения и кино свой опыт как в кинооператорском, так и в режиссерском мастерстве», — отметили коллеги Мошковича.

Сотрудники вуза подчеркнули, что Кирилл был настоящим профессионалом и хорошим человеком. В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким оператора.

Мошкович работал над созданием таких сериалов как «Дорожный патруль» и «Морские дьяволы». Также им сняты известные ленты Первого канала «Яма», «Таинственная страсть» и «Наследники».