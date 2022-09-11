Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Полынников | 360°

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Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Полынников

Оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников умер на 82-м году жизни

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Скончался советский и российский режиссер, оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников. Ему был 81 год. Об этом ТАСС сообщила жена кинооператора, актриса Анна Назарьева.

«Восьмого сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», — рассказала она.

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По словам Назарьевой, ее муж страдал онкологическим заболеванием. В последние дни он был в реанимации.

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Александр Полынников — лауреат Государственной премии СССР 1982 года. В числе известных работ оператора, помимо «Приключений Электроника», — «Д’Артаньян и три мушкетера».

Полынников был режиссером музыкальной романтической комедии «Берегите женщин», фильма «Обнаженная в шляпе», который стал стал крупнейшим прокатным событием 1992 года. Он также срежиссировал сериалы «Возвращение Мухтара», «Кармелита».

Подробные данные о сюжете фильма «Приключения Электроника» и интересных фактах о нем есть на Teleprogramma.pro.

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