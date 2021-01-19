Умер один из сценаристов «Симпсонов»

Американский продюсер Дэвид Ричардсон ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он был одним из сценаристов известного мультсериала «Симпсоны».

По данным журнала Deadline, Ричардсон умер 18 января. В канун Рождества он отпраздновал свой последний юбилей. Причиной смерти сценариста стала сердечная недостаточность. Его семья решила провести закрытую церемонию прощания и похороны. Публичное мероприятие планируют провести уже позже.

Дэвид Ричардсон родился 24 декабря 1955 года. Карьеру сценариста начал в 1985 году в сериале NBC «Гранд» с Памелой Рид и Бонни Хант в главных ролях. Затем он работал над двумя сезонами ситкома «Пустое гнездо» и начал писать сценарии для «Симпсонов».

За годы своей карьеры Ричардсон успел поработать над такими картинами, как «Малкольм в центре внимания», «Два с половиной человека» и многими другими. Незадолго до смерти он завершил последний сезон взрослого мультсериала Netflix «„С“ значит „Семья“». На протяжении 30 лет Ричардсон боролся с раком.