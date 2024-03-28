Культура 28 марта 2024, 18:29 Умер один из создателей «Жидкого телевидения» Эли Нойес Один из создателей «Жидкого телевидения» аниматор Эли Нойес умер в 81 год

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В США умер аниматор, сценарист, продюсер, оператор и актер озвучания Эли Нойес. Он запомнился широкой публике как один из создателей шоу «Жидкое телевидение» на MTV, сообщила «Российская газета».

Аниматор скончался в Сан-Франциско в возрасте 81 года. Причиной его смерти стал рак.

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Эли Нойес удостоился номинации на премию «Оскар» в 1966 году за лучший короткометражный анимационный фильм. Он получил известность благодаря своей работе в проекте Liquid Television на MTV, который транслировался с 1991 по 1995 год и стал платформой для независимых аниматоров. Именно это шоу послужило точкой отсчета для таких сериалов, как «Бивис и Батт-Хед» и «Эон Флэкс».

Работы Нойеса с песком и глиной можно было увидеть в Pinwheel на Nickelodeon и «Улице Сезам», для которой он сделал песочный алфавит. С 1998 по 2002 год Нойес сотрудничал со студиями Disney и Pixar.