Умер один из создателей кота Леопольда

Российский мультипликатор Константин Романенко скоропостижно скончался на 73-м году жизни. Он работал над серией мультфильмов о коте Леопольде.

О кончине Романенко написал ТАСС. Сайт kp.ru сообщил, что Романенко умер еще 18 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Уточняется, что ему стало плохо и он потерял сознание у себя на даче. У него диагностировали аневризмы головного мозга.

В последнее время мультипликатор занимался оформлением детских книжек со сказками вместе с супругой. Она рассказала, что муж любил свою работу. Жена вспомнила сцену из мультфильма «День рождения кота Леопольда», где кот пританцовывает, когда идет с тортом в руках.

«Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала она.

Мультипликатор работал над такими мультфильмами, как «Кот Леопольд. Клад кота Леопольда», «Кот Леопольд. День рождения кота Леопольда», «Филипок», «Бюро находок» и другие.