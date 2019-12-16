Умер один из пионеров электронной музыки

Германо-американский композитор получил мировую известность после того, как сочинил инструментальную композицию Popcorn. Она, кстати, даже звучала в мультфильме «Ну, погоди!».

Помимо этого, Кингсли сотрудничал с известным французским продюсером Жан-Жаком Перри и являлся одним из первых музыкантов, работавших на синтезаторе Moog, сообщил сайт «Дни.ру».

Композитор работал режиссером и аранжировщиком бродвейских мюзиклов, был номинирован на театральную премию «Тони» как лучший режиссер и музыкальный руководитель.