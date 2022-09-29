Культура 29 сентября 2022, 05:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Умер один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise — СМИ TMZ: один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет Pxhere.com

Читать 360tv в

Рэпер Coolio, настоящее имя которого Артис Леон Айви младший, ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

Как отмечается в материале, рэпер умер в среду, 28 сентября. Предположительной причиной смерти Coolio менеджер артиста назвал остановку сердца. Вскрытие и токсикологическая экспертиза помогут установить точную причину смерти музыканта, указано в материале.

Реклама

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что рэпер находился в гостях у друга, когда ему стало плохо. Артис пошел в туалет, но спустя какое-то время так и не вернулся в комнату. Друг рэпера окликнул его, но Артис не отозвался. Тогда хозяин дома вошел в уборную и обнаружил музыканта лежащим на полу. Он вызвал бригаду парамедиков, но когда они прибыли по адресу, им оставалось только констатировать смерть Coolio.

Реклама

Наиболее известен Coolio как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, которую спел вместе с рэпером L.V. (настоящее имя — Ларри Сандерс). Песня стала саундтреком к киноленте «Опасные умы», вышедшей на экраны в 1995 году. На премии канала MTV картина номинировалась в категории «Лучшая песня».

0 0 0 0 0 0