Умер народный художник СССР Таир Салахов

Народный художник СССР Таир Салахов скончался в возрасте 92 лет в Германии. Об этом заявила его дочь.

«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», — сказала она ТАСС.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. В 1950 году окончил там Художественное училище имени Азима Азимзаде.

Его первые работы в 1950-е годы уже привлекали внимание. В скором времени Салахов стал одним из наиболее известных советских художников периода «оттепели». Он являлся основоположником и лидером так называемого «сурового стиля» в живописи.

Важное место в его творческом пути занимает цикл картин о нефтяниках Азербайджана. Среди них «Утренний эшелон», «Утро на Каспии» «Ремонтники» «Женщины Апшерона», «Над Каспием».

Салахов причастен к реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Он был участником художественного совета Российской академии художеств, который курировал эту работу.

С 1984 по 1992 год являлся завкафедрой живописи и композиции МГАХИ имени В. И. Сурикова, с 1992 года — вице-президентом Международной федерации художников (IFA).